محكمة سودانية تقضي بإعدام ضابط من قوات الدعم السريع مدان بقتل متظاهر

قضت محكمة سودانية بالإعدام شنقا بحق ضابط برتبة رائد ضمن قوات الدعم السريع، بعد إدانته بقتل متظاهر عام 2019، بحسب ما أكد محام.

وقال المحامي محمود الشيخ أحد أعضاء فريق الدفاع عن المحكوم لوكالة فرانس برس: "أصدرت المحكمة الحكم بادانة المتهم الضابط بقوات الدعم السريع بموجب المادة 130 الفقرة الثانية من القانون الجنائي السوداني (القتل العمد)، وحكمت عليه بالإعدام شنقا".

ولا يزال لدى المتهم فرصة للطعن في الحكم أمام محكمة الاستئناف، وكانت محاكمته بدأت في تموز/ يوليو 2020.

وأُطيح بالرئيس السوداني السابق عمر البشير في نيسان/ أبريل 2019، عقب احتجاجات استمرت لأشهر قتل فيها العشرات، وما زالت أسر الضحايا تطالب بالعدالة وجلب المتهمين للمحاكم.

وقتل المتظاهر حنفي عبد الشكور دهسا بسيارة، أثناء مشاركته في إغلاق أحد شوارع مدينة أم درمان قرب الخرطوم، في الثالث من حزيران/يونيو 2019، اعتراضا على فض "اعتصام القيادة العامة" الذي تسبب في مقتل 128 شخصا وجرح المئات.

ونفى القادة العسكريون الذين كانوا يتولون السلطة آنذاك إصدار أوامر بفض الاعتصام بشكل دموي، وقرروا فتح تحقيق في الواقعة.

وتحقق لجنة برئاسة نبيل أديب المحامي المخضرم في قضية فض الاعتصام منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019، ولكنها لم تصدر تقريرها بعد.

وفي 29 كانون الأول/ديسمبر الماضي، قضت المحكمة بإعدام 29 من أعضاء جهاز الأمن والمخابرات شنقا، بعد إدانتهم بقتل أحد المتظاهرين في منطقة "خشم القربة" بولاية كسلا شرق البلاد.

وقوات الدعم السريع قوة شبه عسكرية تأسست في عام 2013 لمساندة الحكومة، في نزاعها مع المتمردين في إقليم دارفور في غرب البلاد.