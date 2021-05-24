شاهد: الحمم البركانية الناتجة عن ثوران البركان تدمر عددا من المنازل في غوما

توقف نهر من الحمم البركانية المغلية على مشارف مدينة غوما الأحد، ما جنب المدينة الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية كارثة بعد ثوران بركان جبل نيراغونغو ليلاً وأدى إلى فرار الآلاف من السكان المذعورين. وقال الحاكم العسكري لإقليم شمال كيفو إن "المدينة نجت" بعد "توقف الحمم البركانية بالقرب من بوهيني في ضواحي غوما".
وفر الآلاف من الأشخاص خلال الليل من المدينة ونامت العديد من العائلات على الأرصفة وسط ممتلكاتهم تحت سماء تحول لونها إلى الأحمر بسبب النيران ودخان البركان.
No Comment المزيد من
شاهد: "فيرجن غالاكتيك" تقوم برحلتها التجريبية الثالثة والناجحة إلى الفضاء
فيديو | عرض عسكري لكتائب القسام في غزة بعد المواجهات الدامية
شاهد: مسيرة للمطالبة بمزيد من حقوق المتحولين جنسياً في أوكرانيا
شاهد: متظاهرون مؤيدون لفلسطين وآخرون لإسرائيل وجها لوجه في ساحة تايمز سكوير بنيويورك
شاهد: اشتباكات جديدة بين الشرطة الإسرائيلية والمتظاهرين في الأقصى
استكشافات معمارية مستقبلية في معرض بينالي البندقية الذي طال انتظاره
شاهد : منحوتات جليدية لمنظمات غير حكومية في باريس احتجاجاً على مشروع لشركة توتال في القطب الشمالي
شاهد: اشتباكات بين متظاهرين وشرطة مكافحة الشغب في كولومبيا
اندلاع حريق غابات كبير في اليونان وإخلاء 17 قرية
شاهد: فيضانات عقب هطول أمطار غزيرة في غرب رومانيا
شاهد: الاحتفالات بعيد ميلاد بوذا بالفوانيس الساطعة في كوريا الجنوبية
شاهد: قصف إسرائيلي على مبنى سكني في غزة
شاهد: مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في واشنطن ونيويورك ومدريد وبيروت والعاصمة الأردنية
شاهد: وصول آلاف المهاجرين إلى سبتة الإسبانية والجيش المنتشر على الحدود يطرد ما يقرب من نصفهم
شاهد: تدفق هائل لمهاجرين مغاربة إلى سبتة الإسبانية