شاهد: الحمم البركانية الناتجة عن ثوران البركان تدمر عددا من المنازل في غوما

توقف نهر من الحمم البركانية المغلية على مشارف مدينة غوما الأحد، ما جنب المدينة الواقعة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية كارثة بعد ثوران بركان جبل نيراغونغو ليلاً وأدى إلى فرار الآلاف من السكان المذعورين. وقال الحاكم العسكري لإقليم شمال كيفو إن "المدينة نجت" بعد "توقف الحمم البركانية بالقرب من بوهيني في ضواحي غوما".

وفر الآلاف من الأشخاص خلال الليل من المدينة ونامت العديد من العائلات على الأرصفة وسط ممتلكاتهم تحت سماء تحول لونها إلى الأحمر بسبب النيران ودخان البركان.