بلينكن يصل تل أبيب لتعزيز وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس

وصل وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن صباح الثلاثاء إلى تل أبيب لدعم تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة، بعد تصعيد دام استمر أحد عشر يوما.

وحطت طائرة وزير الخارجية الأمريكي في الساعة 07,45 صباحا (04,45 ت غ) بالتوقيت المحلي في مطار تل أبيب.

وسيلتقي بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس وسيجتمع أيضا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد هاتين المحطّتين يتوجّه بلينكن إلى مصر للقاء الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي أدى دورا أساسيا على صعيد التوصل إلى هدنة دخلت الجمعة حيّز التنفيذ.

وفي المحطة الأخيرة من جولته يزور بلينكن قبل عودته الخميس إلى الولايات المتحدة، الأردن الذي يقيم منذ زمن وعلى غرار مصر علاقات دبلوماسية مع الدولة العبرية.

وأعرب وزير الخارجية الأمريكي في تغريدة الإثنين عن رغبته بـ"لقاء الفرقاء بهدف دعم جهودهم لتدعيم وقف إطلاق النار".

وجاء في بيان للرئيس الأمريكي أن "وزير الخارجية بلينكن سيلتقي القادة الإسرائيليين لإبداء دعمنا الراسخ لأمن إسرائيل. وسيواصل جهود حكومتنا لإعادة بناء العلاقات مع الفلسطينيين (ويؤكد على) دعمنا لهم بعد سنوات من الإهمال".