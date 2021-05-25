بلينكن يشدد على ضرورة ضمان عدم "استفادة" حماس من مساعدات إعادة اعمار غزة

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الثلاثاء أن الولايات المتحدة ستضمن عدم "استفادة" حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة من المساعدات الدولية التي ستخصص لإعادة إعمار غزة، بعد تصعيد دامٍ استمر أحد عشر يوما.

وقال بلينكن بعد اجتماعه برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في القدس "سنعمل مع شركائنا بشكل وثيق، مع الجميع، لضمان عدم استفادة حماس من مساعدات إعادة الإعمار".

كما أكد بلينكن أن هناك "الكثير من العمل الشاق" المطلوب لإعادة الثقة بين الإسرائيليين والفلسطينيين. وقال "هناك الكثير من العمل الشاق أمامنا لإعادة الأمل والاحترام ونوع من الثقة" بين الجانبين، موضحا "رأينا البديل وأعتقد أن هذا يجب أن يدفعنا جميعا لمضاعفة جهودنا للحفاظ على السلام وتحسين حياة الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء".

من جهته، تعهد نتنياهو برد "قوي للغاية" في حال خرقت حركة حماس وقف إطلاق النار، موضحا ""في حال خرقت حماس الهدوء وقامت بمهاجمة إسرائيل، فإن ردنا سيكون قويا للغاية".

وصل بلينكن صباح الثلاثاء إلى إسرائيل، المحطة الأولى من جولة في الشرق الأوسط يسعى من خلالها لترسيخ وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

أوقعت الاشتباكات الأخيرة بين حماس وإسرائيل 252 قتيلا في قطاع غزة من بينهم 66 طفلا وعدد كبير من المقاتلين، وفق السلطات المحلية، و12 قتيلا في إسرائيل من بينهم طفل وفتاة وجندي.

ومن المقرر أن يلتقي بلينكن الرئيس الفلسطيني محمود عباس في الضفة الغربية المحتلة.

وبعد هاتين المحطّتين يتوجّه بلينكن إلى مصر للقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أدى دورا أساسيا على صعيد التوصل إلى وقف إطلاق نار دخل الجمعة حيّز التنفيذ.