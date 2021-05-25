رئيس جمهورية قبرص: نريد من الاتحاد الأوروبي مشاركة أكثر نشاطا وحزما في تعاملها مع تركيا

بعد شهر تقريبًا من الاجتماع غير الرسمي الخماسي في جنيف حول قضية قبرص والعلاقات التركية، التقت يورونيوز في بروكسل مع رئيس جمهورية قبرص نيكوس أناستاسياديس قبل انعقاد المجلس الأوروبي وأجرت معه هذا الحوار.

يورونيوز: أريد أن أبدأ بالاجتماع غير الرسمي الأخير للأطراف الخمسة المعنية (القبارصة اليونانيون، والقبارصة الأتراك، واليونان، وتركيا، والمملكة المتحدة) في جنيف بشأن قضية قبرص، **رأينا أن الجانبين هذه المرة كانا متباعدين تمامًا ورأينا فجوة يمكننا وصفها بأنها غير مقفلة. بعبارة أخرى، أنت تصر على اتحاد ثنائي المنطقتين، واقترح الجانب القبرصي التركي هذه المرة على طاولة المفاوضات حل الدولتين (تقسيم الجزيرة). هل تعتقد أن هذه الفجوة يمكن ملؤها، أم أننا نتحدث عن شقاق كامل؟**

نيكوس أناستاسياديس: من جانبنا لم نقدم أي شيء يتجاوز ما هو موجود بالفعل في سياق معايير الأمم المتحدة، لقد قدمنا أوجه التقارب التي حققها الحوار (في المفاوضات السابقة).

قدمنا معلومات محددة. كيف يتم حماية حقوق القبارصة الأتراك. كيف يتم ضمان حقوق الإنسان للجميع. كيف نقبل المناصب التي تكون على حساب ما يحدث في أي دولة فيدرالية أخرى.

بعبارة أخرى، قدمنا تنازلات للوفاء بمطالب القبارصة الأتراك ما الذي أحدث الفجوة؟

الموقف الجديد تمامًا هو أنه يجب علينا المضي قدمًا في حل لن يكون اتحادًا فدراليًا ثنائي المنطقتين مع المساواة السياسية على النحو المحدد من قبل الأمم المتحدة ولكن المضي قدمًا في حل الدولتين، وهو أمر لا يمكن تصوره بالنسبة للمجتمع الدولي لأنه يتعارض مع كافة قرارات الأمم المتحدة دون استثناء (حين يتعلق الأمر بقضية قبرص) ويتعارض مع مواقف الاتحاد الأوروبي.

يورونيوز: لكنك ذهبت إلى جنيف، وقدم السيد تتار زعيم القبارصة الأتراك هذا الاقتراح للدولتين لأول مرة رسميًا. هل تشعر بخيبة أمل من الأمين العام للأمم المتحدة الذي قبل مثل هذا الشيء؟ هل هو ما يدفع بالموقف القبرصي اليوناني إلى الوراء في هذه المرحلة؟

نيكوس أناستاسياديس: إنه ليس موقف القبارصة اليونانيين، إنه يدفع بحل القضية القبرصية بشكل عام إلى الوراء. لكنني متأكد من أن الأمين العام لن يخاطر بعقد اجتماع خماسي آخر، حتى لو كان اجتماعا غير رسمي، إذا لم يتمكن من رؤية أرضية مشتركة في مكان ما.

إذا أصرت تركيا أردوغان على أن أي مفاوضات لإيجاد حل لمشكلة قبرص يجب أن تبدأ فقط بشرط الاعتراف بدولة قبرصية تركية ذات سيادة، فأنت تدرك أننا لن نذهب إلى أي مكان.

أولا لأنه خارج نطاق ولاية الأمين العام، وحتى هو نفسه غير مسموح له بعقد مؤتمر مماثل مع الحقائق كما تم عرضها في جنيف ومع الحقائق كما تكررت من خلال تصريحات الرئيس التركي وغيرهم من المسؤولين.

ولهذا السبب، ما أريد أن أصدقه هو أن الأمين العام سوف يزن جميع المعايير من أجل تقرير ما إذا كان مسموحًا له بعقد اجتماع آخر.

يورونيوز: هل رأيت تغييرًا في الموقف البريطاني تجاه قضية قبرص بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (البريكست).

نيكوس أناستاسياديس: يتبع البريطانيون دائمًا السياسة التي يعتقدون أنها ستساعد مصالحهم الخاصة. من المعروف أنهم في قبرص يحتفظون بقواعد بريطانية، وتستند القواعد البريطانية إلى اتفاقية إنشاء جمهورية قبرص. لذلك لا يمكنهم المضي قدمًا أو قبول أو اقتراح حل الدولتين.

لكن ما يحاولون القيام به، أو على الأقل توصلوا إلى بعض المقترحات، هو إعطاء حق سيادي يبدو في البداية بريئًا تمامًا ولكن بعد ذلك سيتحول الحق السيادي إلى حق تقرير المصير للانفصال.

نريد العمل عن كثب مع البريطانيين الذين لعبوا وما زالوا يلعبون دورًا ولكن دورًا يسير في الاتجاه الصحيح وليس لتجسيد المطالبات غير المقبولة التي تثيرها تركيا.

يورونيوز: إذن، هل يمكنك القول إن موقفهم في جنيف كان بنّاءً بعد كل شيء؟

نيكوس أناستاسياديس: نعم، بمعنى أنهم قالوا بوضوح شديد إنه من غير المعقول ولا المقبول حل قائم على أساس الدولتين.

يورونيوز: لدينا مجلس أوروبي في حزيران/ يونيو من المتوقع أن يناقش قضية تركيا، ووضع الاتحاد الأوروبي على الطاولة أجندة إيجابية تتضمن عناصر مختلفة على أساس افتراض تحسن لهجة وسلوك تركيا في شرق البحر الأبيض المتوسط تجاه اليونان وجمهورية قبرص.

نيكوس أناستاسياديس: حقيقة أن مشاريع أبحاث الغاز معلقة حاليًا من قبل سفن الأبحاث الخاصة بهم، توقفها في الوقت الحالي عن تحدي سيادة جمهورية قبرص في منطقتها الاقتصادية الخالصة ليس كاف.

تتواصل خطط افتتاح مدينة الأشباح فاماغوستا للاستيطان. لكن أبعد من ذلك، هناك تحد جديد مع اقتراح حل الدولتين. ما يسعون إليه هو إما ضم الجزء الشمالي من الجزيرة أو وجود دولة دمية والتي، مع ذلك، ستكون مقاطعة تركية تحت نظام مستقل بدرجة تحددها تركيا للسيطرة عليها.

يورونيوز: هذا يعني أنه في شهر حزيران/ يونيو، عندما تعود إلى بروكسل والمجلس الأوروبي، ستمنع أي قرار لإطلاق الأجندة الإيجابية، والتي قد تشمل ترقية الاتحاد الجمركي، وهو أمر تريده تركيا كثيرًا كما نعلم.

نيكوس أناستاسياديس: يتم تبني أجندة إيجابية عندما يكون هناك سلوك إيجابي. وفي حالة العكس، فإن كل تحدي يتبع الآخر، فأنت تدرك أنه سيكون انتحارا سياسيا إذا قبلت أجندة إيجابية لن تشمل قبرص، فليس لدي خيار.

يورونيوز: هل أنت مستعد لاستخدام الفيتو (النقض)؟

نيكوس أناستاسياديس: نعم بالتأكيد.

يورونيوز: ماذا تتوقع من الاتحاد الأوروبي؟

نيكوس أناستاسياديس: إلى جانب التضامن في الكلمات، أتوقع مشاركة أكثر نشاطًا وحزما في الممارسة العملية حتى تدرك تركيا أنها لا تستطيع اللعب من خلال استغلال المصالح الفردية لبعض الدول الأوروبية.

يورونيوز: السيد الرئيس شكرا جزيلا على وقتك.