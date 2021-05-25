عاجل
المعذرة، هذه المادة غير متوفرة في منطقتكم

مصر

وزير خارجية قطر في القاهرة لبحث العلاقات الثنائية بعد المصالحة الخليجية

بقلم:  يورونيوز
euronews_icons_loading
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني وزير الخارجية المصري سامح شكري في قصر التحرير بالقاهرة.
نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني وزير الخارجية المصري سامح شكري في قصر التحرير بالقاهرة.   -   حقوق النشر  أ ب
حجم النص Aa Aa

استقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري نظيره القطري ونائب رئيس مجلس الوزراء محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، الثلاثاء في قصر التحرير بالقاهرة لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين إثر المصالحة الخليجية التي حصلت بالسعودية.

وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية أن اللقاء بين شكري وبن عبد الرحمن آل ثاني "استهدف مناقشة ما شهدته أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين من تطور إيجابي في أعقاب التوقيع على بيان العُلا في يناير- كانون الثاني 2021".

وأكدا المسؤولان حسب البيان على "أهمية البناء على تلك الخطوة الهامة عبر اتخاذ مزيد من الإجراءات والتدابير التي تهدف لتعزيز الأجواء الإيجابية خلال الفترة المقبلة".

كما تناولت المباحثات كيفية الاستفادة من الفرص الاقتصادية والاستثمارية المتاحة بين البلدين، إلى جانب بحث أبرز القضايا الإقليمية ومن بينها ملف سد النهضة الإثيوبي.

وفي حزيران - يونيو 2017، أعلنت السعودية والإمارات والبحرين ومصر قطع العلاقات مع قطر، متهمة إياها بالتقرب من إيران ودعم مجموعات إسلامية متطرفة، الأمر الذي نفته الدوحة.

وأغلقت الدول الأربع مجالها الجوي أمام الطائرات القطرية، ومنعت التعاملات التجارية معها وأوقفت دخول القطريين الى أراضيها.

viber

وحصلت مصالحة بين الدول الأربع وقطر في قمة لمجلس التعاون الخليجي عقدت في كانون الثاني/يناير في مدينة العلا السعودية، وتم رفع القيود من جانب الدول الأربع واستئناف حركة الطيران مع الدوحة.

المصادر الإضافية • أ ف ب