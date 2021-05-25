ملاحقة شريكة المعارض البيلاروسي الموقوف بتهمة ارتكاب "جرائم"

أعلنت موسكو الثلاثاء، أن مينسك تشتبه في أن تكون شريكة المعارض البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش الروسية التي أوقفت معه الأحد بعد تحويل مسار الطائرة التي كانا على متنها، ارتكبت "جرائم" في 2020.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان، "إن الجانب البيلاروسي أكد اعتقال صوفيا سابيجا لمدة 72 ساعة للاشتباه بارتكابها جرائم بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2020". وأضافت "بعد ثلاثة أيام سيتم اتخاذ قرار بالإفراج عنها أو سجنها".

وفي آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2020، واجه الرئيس ألكسندر لوكاشنكو تظاهرات شبه يومية من المعارضة تندد بالتزوير الواسع الذي سمح بإعادة انتخابه لولاية خامسة.

ومذاك زاد النظام البيلاروسي من قمعه وسجن معارضيه أو إجبارهم على الرحيل.

واعتقلت صوفيا سابيغا (23 عاما) مع رومان بروتاسيفيتش الصحافي المعارض الملاحق بتهمة "الإرهاب".

وكان تم تحويل مسار الطائرة التي كانا على متنها وتقوم برحلة بين أثينا وفيلنيوس، إلى مينسك بحجة إنذار بوجود قنبلة اتضح أنه خاطىء.

وأثارت القضية استياء دوليا وردا فوريًا من الاتحاد الأوروبي الذي يتهم ألكسندر لوكاشنكو بتحويل مسار الطائرة لاعتقال بروتاسيفيتش. وحظر الاتحاد الأوروبي مجاله الجوي أمام بيلاروس ويحضر لمجموعة جديدة من العقوبات.

وبحسب ماريا زاخاروفا التقى القنصل الروسي في مينسك والدي صوفيا سابيغا المقيمين في بيلاروس وأوصاهما بـ"محامٍ ذي خبرة واسعة في حماية حقوق المواطنين الروس".