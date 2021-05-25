البيت الأبيض: تطعيم 50 % من البالغين في الولايات المتحدة بشكل تام

أعلن البيت الأبيض تطعيم 50 % من البالغين في الولايات المتحدة ضد فيروس كورونا بشكل تام الثلاثاء.

وتلقى أكثر من 60 في المئة من البالغين (ما يقرب من 160 مليون شخص) بالفعل جرعة واحدة على الأقل من أحد اللقاحات الثلاثة المرخصة في الولايات المتحدة.

وقال سايروس شاهبار المسؤول عن بيانات التطعيم في البيت الأبيض في تغريدة "الآن تم تطعيم 50 بالمئة من البالغين الأميركيين بشكل تام".

وهذا يعني أن هؤلاء الأشخاص تلقوا جرعتين من لقاحي موديرنا أو فايزر/بايونتيك أو جرعة من لقاح جونسون آند جونسون.

وبعد بداية بطيئة في نهاية عام 2020، قادت إدارة الرئيس جو بايدن حملة التطعيم الشاملة. لكن حملة التطعيم تباطأت مجددا بين منتصف نيسان/أبريل ومنتصف أيار/مايو، مع صعوبة في إقناع المشككين وغير المهتمين.

وبوشر التطعيم بلقاح فايزر للمراهقين اعتباراً من سن 12 قبل نحو أسبوعين، مع مكافأة الأشخاص الذين تلقوا اللقاح عبر وضع برامج تحفيزية (اليانصيب ...إلخ).

وكان الرئيس الأميركي حدد هدفا على صعيد التلقيح ضد كوفيد-19 في الولايات المتحدة، يقضي بإعطاء جرعة واحدة على الأقل لسبعين في المئة من البالغين بحلول العيد الوطني في الرابع من تموز/يوليو.