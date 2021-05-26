رئيس بيلاروس يقول إن تحويل مسار طائرة راين إير "قانوني" ويؤكد أن الهجمات على بلاده تجاوزت الحد

قال رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشنكو الأربعاء أن بلاده تصرفت بشكل "قانوني" عند تحويل مسار طائرة راين إير في المجال الجوي البيلاروسي نافيا أن تكون مقاتلة قد أجبرت طائرة الركاب على الهبوط.

والطائرة التي كانت تقوم برحلية من أثينا إلى فلينيوس ومن بين ركابها أحد نشطاء المعارضة المطلوبين لدى سلطات بيلاروس، أجبرت على الهبوط في مينسك الأحد بعد بلاغ بوجود قنبلة مفترضة، ما دفع بالعديد من شركات الطيران الأوروبية إلى وقف الرحلات فوق بيلاروس.

وأكد لوكاشنكو في كلمة أمام نواب البرلمان "تصرفتُ بشكل قانوني لحماية شعبنا" معتبرا اتهامات بأن تكون مقاتلة من طراز ميغ-29 أجبرت الطائرة على الهبوط في مينسك "محض أكاذيب"، حسب وكالة الأنباء البيلاروسية الرسمية (بيلتا).

وأشار لوكاشنكو إلى إن "الهجمات" على الدولة السوفياتية السابقة تجاوزت "خطوطا حمر" قائلا: "كما تنبأنا، فإن الذين يضمرون لنا السوء في البلاد وخارجها، غيروا أساليب هجومهم على الدولة وتجاوزوا العديد من الخطوط الحمر وحدود المنطق والأخلاق الإنسانية"

ويخضع لوكاشنكو وحلفاؤه لعقوبات أوروبية وأمريكية على خلفية القمع العنيف لتظاهرات أعقبت الانتخابات وعمت البلاد العام الماضي. ونزل عشرات آلاف المتظاهرين إلى الشارع للمطالبة باستقالة الرئيس البالغ 66 عاما معتبرين منافسته في الانتخابات سفيتلانا تيخانوفسكايا الفائزة الحقيقية.

فرت تيخانوفسكايا إلى ليتوانيا العضو في الاتحاد الأوروبي بعد وقت قصير على الانتخابات. قال الاتحاد الأوروبي إنه يدرس فرض عقوبات جديدة على نظام لوكاشنكو بعد حادثة الطائرة وطالب القادة الأوروبيون بإطلاق سراح رومان بروتاسيفتش.

والناشط البالغ 26 عاما، شارك في إدارة قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام" والتي ساهمت في تنظيم الاحتجاجات. ويواجه حكما بالسجن فترة تصل إلى 15 عاما بتهمة تنظيم اضطرابات جماعية.