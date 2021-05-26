بلجيكا تعلق لقاح "جونسون أند جونسون" لمن هم دون 41 عاما بعد تسجيل حالة وفاة

قامت بلجيكا بتعليق استخدام لقاح "جونسون أند جونسون" للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 41 عاما بعيد تسجيل وفاة شخص تلقى اللقاح. وقالت الحكومة في بيان إنها تطلب مشورة عاجلة من وكالة الأدوية الأوروبية وهي هيئة تنظيم الأدوية في الاتحاد الأوروبي، قبل أن تنظر في رفع التعليق. وأشارت إلى أن التأثير على حملة التطعيم الوطنية سيكون محدودا للغاية.

وكانت بلجيكا تستخدم لقاح "جونسون أند جونسون" للمسنين، ذوي القدرة المحدودة على الحركة والمشردين نظرًا لأن الحماية لا تتطلب سوى جرعة واحدة.

وقالت الحكومة إنها اتخذت الإجراء بعيد حالة واحدة "حيث تمّ تسجيل آثار جانبية خطيرة بعد إعطاء لقاح جونسون"، باستخدام الاسم المحلي لقاح ّجونسون أند جونسون".

وأضاف بيان أن سيدة تلقت تطعيما من خلال المؤسسة الأجنبية التي تعمل بها والتي تنشط خارج النظام البلجيكي وتوفيت في بلجيكا الأسبوع الماضي بعد إصابتها "بتجلط دموي شديد وانخفاض عدد الصفائح الدموية".

ولم تقدم السلطات البلجيكية المزيد من المعلومات حول السيدة التي توفيت، باستثناء القول بأن عمرها كان أقل من 40 عاما.