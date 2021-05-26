قتلى وجرحى في إطلاق نار في كاليفورنيا

أسفرت عملية إطلاق نار في مدينة سان خوسيه في ولاية كاليفورنيا الأميركية الأربعاء عن ثمانية قتلى وعدد من الجرحى، حسب الشرطة المحلية، التي أفادت بمقتل المشتبه به. ووقع إطلاق النار قرب نقطة لسلطة النقل المحلية "فاليه تراسبورتايشن اوتوريتي".

وقال راسل ديفيس من شرطة مقاطعة سانتا كلارا إن المسلح المشتبه به قتل ولم يتأكد بعد "العدد الدقيق للقتلى والجرحى"، مضيفا أن المعلومات لا تزال "أولية".

ووقع إطلاق النار قرب نقطة لمجموعة النقل "فاليه تراسبورتايشن اوتوريتي" التي تدير النقل العام محلياً. وأشارت الشرطة بداية إلى أنّ موظفين في الشركة "من بين الضحايا"، من دون تحديد العدد. وقالت الشركة على تويتر إنه تم إخلاء الموقع.

وأشارت الشرطة في تغريدة على "تويتر" إلى أن وحدات الشرطة توجهت إلى موقع إطلاق نار في منطقة يونغر أف وشارع سان بيدرو. ودعت المواطنين إلى توخي الحذر والبقاء خارج المنطقة التي شهدت إطلاق النار، والقريبة من ساحة صيانة السكك الحديدية الخفيفة لهيئة المواصلات.

وشهدت الولايات المتحدة سلسلة من عمليات إطلاق النار في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك في منشأة تابعة لشركة "فيديكس" في إنديانابوليس، وفي عمارة مكاتب في كاليفورنيا، وفي سوبر ماركت في بولدر بكولورادو وفي عدد من صالات التدليك في أتلانتا.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، قتل 12 شخصا بالرصاص وأصيب نحو 50 في جميع أنحاء البلاد، في تصاعد لأعمال العنف المسلح الذي وصفه الرئيس جو بايدن حديثاً بأنه "وباء".