الشرطة العمانية تطلق الغاز المسيل للدموع على متظاهرين في مدينة صحار

أطلقت الشرطة العمانية، الأربعاء غازا مسيلا للدموع على المتظاهرين في مدينة صحار وسط احتجاجات شعبية بشأن الوضع الاقتصادي الصعب والتسريح الجماعي للعمال في السلطنة.

وكان المتظاهرون قد تجمعوا في مدينة صحار الواقعة على بعد 200 كيلومتر شمال غرب العاصمة مسقط. ونشر ناشطون مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر بعض المتظاهرين وهم يرشقون الحجارة على عناصر الشرطة. ولم تعلق شرطة عمان التي اعتقلت عددا من المتظاهرين خلال الأيام الأخيرة.

واندلعت مظاهرات في أماكن مختلفة في السلطنة خلال الأيام الأخيرة. فيما احتج المتظاهرون على الوضع الاقتصادي وارتفاع معدلات البطالة بين الشباب.

وتبلغ الديون المستحقة على السلطنة عشرات المليارات فيما سببت عمليات الإغلاق المتكررة لكبح جائحة كورونا بمفاقمة الوضع الاقتصادي وانخفاض النمو بشكل كبير.

يجدر بالذكر أن مدينة صحار التي يبلغ عدد سكانها 4.5 مليون نسمة، قد شهدت اضطرابات خلال الربيع العربي عام 2011.