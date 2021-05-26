جنوب السودان ينوي إعادة 72 ألف جرعة من لقاحات كوفيد الى منصة كوفاكس

سيعيد جنوب السودان 72 ألف جرعة من لقاح أسترازينيكا/أكسفورد المضاد لفيروس كورونا إلى منصة كوفاكس الدولية لأنه لن يتمكن من استخدامها قبل انتهاء صلاحيّتها، وفق ما أفاد مسؤول في وزارة الصحة الثلاثاء وكالة فرانس برس.

وكانت البلاد تلقّت في أواخر آذار/مارس 132 ألف جرعة من كوفاكس، المنصة الدولية لتوفير لقاحات للدول الفقيرة، لكن إعطاءها تعرقل بسبب مشاكل لوجستية وتحفظات السكان عن أخذ اللقاح.

ولم يتلق سوى 7996 مواطناً من أصل 12 مليون نسمة، جرعة واحدة من اللقاح.

وقال مسؤول عمليات كوفيد-19 في وزارة الصحة أنجيلو غوب ثون لفرانس برس "نعتزم إعادة 72 ألف جرعة إلى كوفاكس" مؤكداً بذلك تصريحات أدلى بها الأحد وكيل الوزارة ماين ماشون أشييك. وأوضح أشييك أنه بعد إعادة هذه الجرعات التي يُفترض أن تتم في غضون أسبوع، سيبقى في البلاد حوالى 52 ألف جرعة من الدفعة نفسها تأمل جوبا في أن تتمكن من استخدامها قبل انتهاء تاريخ صلاحيتها في 18 تموز/يوليو.

وستطلب البلاد بعد ذلك جرعات جديدة من كوفاكس. وأكد أشييك أنه تلقى رداً "إيجابياً من كوفاكس بشأن هذا القرار الذي سيسمح لدول أخرى باستخدام الجرعات المعنية".

أواخر العام 2013، غرق جنوب السودان الذي انفصل عن السودان عام 2011 بعد حرب استمرت عقوداً ضد الخرطوم، في حرب أهلية دامية لا يزال يحاول طي صفحتها.

وتعقّد المشاكل الأمنية توزيع اللقاحات. في نيسان/أبريل، أعلنت البلاد أنها ستتخلّص من 60 ألف جرعة منتهية الصلاحية من لقاح أسترازينيكا/أوكسفورد كانت تلقتها هبة من شركة "ام تي ان" للاتصالات الجنوب إفريقية والاتحاد الإفريقي. وحتى اليوم، سجّل جنوب السودان 10686 إصابة بكوفيد-19 و115 وفاة.