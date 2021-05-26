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مالي

استقالة الرئيس ورئيس الحكومة الانتقاليين في مالي

بقلم:  يورونيوز
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الرئيس الانتقالي لمالي باه نداو خلال حفل تنصيبه في المركز الدولي للمؤتمرات في باماكو في مالي - أرشيف.
الرئيس الانتقالي لمالي باه نداو خلال حفل تنصيبه في المركز الدولي للمؤتمرات في باماكو في مالي - أرشيف.   -   حقوق النشر  أ ف ب
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قدم الرئيس ورئيس الحكومة الانتقاليان اللذان أوقفهما العسكريون الإثنين في مالي استقالتهما، وفق ما ذكر مساعد الكولونيل اسيمي غويتا، الرجل القوي في السلطة، وأحد أعضاء البعثة الدولية.

وقال بابا سيسي، المستشار الخاص للكولونيل غويتا، إن الرئيس باه نداو ورئيس الوزراء مختار وان "استقالا أمام جهة التحكيم"، وهي بعثة الوساطة الدولية الموجودة حالياً في مالي. وأضاف أن "المفاوضات جارية للإفراج عنهما وتشكيل حكومة جديدة".

وأكد أحد أعضاء البعثة الدولية الذي فضل عدم الكشف عن هويته لوكالة فرانس برس أن الرئيس الانتقالي استقال.

توجه الوفد إلى معسكر كاتي العسكري قرب باماكو صباح الأربعاء للقاء القياديين المحتجزين هناك منذ اعتقالهما.

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ويتهم الكولونيل غوتا الرئيس ورئيس الوزراء الذين أمر باعتقالهما بتشكيل حكومة جديدة من دون استشارته مع أنه نائب الرئيس المكلف بالدفاع والأمن، وهما مجالان حاسمان في البلاد التي تشهد اضطرابات.

المصادر الإضافية • أ ف ب