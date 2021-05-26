مليارات حشرات "الزيز" تظهر من تحت الأرض في الولايات المتحدة وقد تكون غذاء مفضلا

بعض الأمريكيين ينتظر ظهور مليارات حشرات "السيكادا" أو الزيز بعد 17 عاما من تحت الأرض بخوف، والبعض الآخر يشعر بالفضول لما قد يتذوقه، إذا اقترح عليه تناولها، للتغلب على هجوم جحافل من هذه الحشرات التي غزت وسائل التواصل الاجتماعي والصحف، قبل أن تغزو المنتزهات والحدائق العامة، خاصة في أجزاء من شرق ووسط وجنوب الولايات المتحدة، حيث تتم حضانة هذه الكائنات التي تعيش تحت الأرض منذ 2004.

وسوف تنبثق حشرات الزيز من التربة وتلقي بغشائها قريبا وتتزاوج ثم تموت، ولكن قبل ذلك ستحدث ضجيجا يحدثه الذكور لجذب الإناث، وهو ضجيج يصم الآذان.

ويتساءل أمريكيون عن أفضل طريقة للتعامل مع غزو هذه الحشرات الذي يلوح في الأفق، والذين يميلون أكثر إلى روح المغامرة يتساءلون عن مذاق هذه الحشرات، وقد نشرت عالمة الأحياء جينا جادين وصفات على الإنترنت سنة 2004، عندما ظهرت حشرات الزيز طازجة من الأرض، واقترحت العالمة "سيكادا" مع الفطر أو الشكولاتة.