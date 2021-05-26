شاهد: هندوس يعبدون الفيروسات ويقيمون معبدا خاصا لـ "إلهة كورونا"

أقيم مؤمنون هندوس معبدا مخصصا لـ "إلهة كورونا" بالقرب من مدينة كويمباتور في جنوب الهند، حيث تكافح البلاد لمواجهة موجة جديدة قاتلة من الوباء. وتجاوز عدد الوفيات جراء النسخة الهندية المتحورة من فيروس كورونا في البلاد 300 ألف وفاة الإثنين.

يقول مدير المعبد "إن فكرة عبادة الفيروسات المسببة للأمراض كأشكال آلهة موجودة منذ سنوات وهذا إيمانًا بأن الصلاة ستساعد في تخفيف الموقف". وأضاف "فيروس كورونا مسؤول عن انتشار المرض، فنحن نعبد الفيروس على شكل إلهة ونصلي لها كل يوم لتقليل آثار هذا المرض وانتشاره".

أعلنت منظّمة الصحّة العالميّة الأربعاء في تقرير أنّ السلالة المتحوّرة لفيروس كورونا التي اكتُشِفت في الهند قد رُصِدت رسميّاً في 53 منطقة. كما تلقّت المنظّمة معلومات من مصادر غير رسميّة تُفيد بأنّ المتحوّر بي 617.1 رُصِد في سبع مناطق أخرى، ليصل بذلك العدد الإجماليّ إلى 60.