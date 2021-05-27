شاهد: دبي تفتتح أول معرض تذكاري للهولوكوست في متحف مفترق الحضارات

تم افتتاح أول معرض تذكاري للهولوكوست، وُصف بأنه الأول من نوعه في الشرق الأوسط في متحف مفترق طرق الحضارات في دبي.

ويتضمن المعرض سلسلة من الأحداث التي أدت إلى المحرقة كما يوظف قصصًا شخصية ليهود في العالم العربي، إضافة إلى قصص بطولية لمسلمين دافعوا عن اليهود وأنقذوهم.

وقال إيتان نيه، الذي تم تعيينه مبعوثا لإسرائيل في دولة الإمارات العربية المتحدة بعد أن أبرم البلدان اتفاق للسلام في العام الماضي أنه من "اللافت للنظر" أن يقام المعرض في العالم العربي.

وأضاف نيه:" من كان يحلم قبل 70 أو 80 عاما أن يجلس سفير إسرائيلي وسفير ألماني معا هنا في دولة عربية لزيارة معرض لإحياء ذكرى المحرقة".

تداعيات الحرب على غزة

كما تطرق المبعوث الإسرائيلي إلى خطر زيادة الهجمات المعادية لليهود التي اندلعت بعد الحرب على غزة.

بعد اندلاع الحرب على غزة، اضطر شركاء إسرائيل الجدد إلى تغيير الخطاب فيما وصفه بعض الإسرائيليين "بالنقدي" ولكن المبعوث الإسرائيلي عقب "بأن الإمارات العربية المتحدة دعت إلى وقف القتل من الجانبين".