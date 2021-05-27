أزمة الطيران.. عدد المسافرين في العالم سيعود إلى مستوى ما قبل الجائحة عام 2023

اعتبر الاتحاد الدولي للنقل الجوي (اياتا) الأربعاء أن عدد المسافرين في العالم سيعود اعتبارا من العام 2023 إلى مستوى العام 2019 قبل أزمة وباء كوفيد-19 التي أدت إلى أزمة وانهيار في أعداد المسافرين.

وبحسب توقعات المنظمة فان عدد الركاب الذين تنقلوا في العالم هذه السنة يفترض أن يشكل 52% من عددهم ما قبل الأزمة وأن يرتفع إلى 88% عام 2022. ومن المرتقب أن يعود في 2023 إلى مستوى العام 2019 (105%) وأن يبلغ 5,6 مليار راكب في نهاية العقد بفضل نمو سنوي يبلغ حوالي 4% بين 2025 و2030.

وبحسب توقعات اياتا فإنّ أزمة كوفيد-19 يتوقع أن تشكل خسارة سنتين إلى ثلاث سنوات من النمو خلال عقد من الزمان. في 2020، عاد مستوى التنقل إلى مستوى عام 2003 مع 1,8 مليار راكب بحسب المنظمة الدولية للطيران المدني.

وسيكون التغير مختلفا بحسب مناطق العالم التي ستتقدمها آسيا والمحيط الهادئ (+5,4% من النمو السنوي المتوقع) وافريقيا-الشرق الأوسط (+5%) فيما ستسجل أوروبا الغربية ارتفاعا بنسبة 2,3% على سنة وأمريكا الشمالية 1,5%.

يرتقب أن يصل نمو عدد الركاب على المستوى العالمي الى 3,2% على سنة لكن الطلب الذي يعبر عنه هذه المرة عبر الإيرادات لكل كيلومتر، سيكون أقل. وقالت المنظمة "هذا ناجم عن الثقل المتوقع للأسواق الداخلية مثل الصين حيث عدد الركاب مرتفع والمسافات أقصر".

واعتبر المدير العام للمنظمة ويلي والش أنه مع تقدم حملات التلقيح "سيرغب الناس في السفر" والاستفادة من رفع القيود عن حركة التنقل. وأضاف "قطاع الطيران جاهز لكنني لا أرى أن الحكومات تتحرك بالسرعة الكافية" لتسهيل رفع هذه القيود.