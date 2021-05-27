إسرائيل توافق على طلب زيارة أردنيين محتجزين لديها

قالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان الخميس إن السلطات الإسرائيلية وافقت على طلب المملكة زيارة أردنيين محتجزين لديها، مؤكدة مواصلة العمل "للإفراج عنهما في أقرب وقت ممكن".

ونقل البيان عن الناطق باسم الوزارة ضيف الله الفايز قوله إن "السلطات الإسرائيلية وافقت الأربعاء على طلب زيارة أردنيين اثنين محتجزَين في إسرائيل". وأضاف أن "السفارة الأردنية في تل أبيب ستزور الأحد المقبل هذين الأردنيين المحتجزين للاطلاع مباشرة على ظروف الاحتجاز، ولتقديم الإسناد والدعم اللازم، ومتابعة شؤونهما وللاطمئنان إلى وضعهما الصحي والنفسي".

وأكّد الفايز أن "الوزارة ستواصل متابعة تطورات الموضوع مع السلطات الإسرائيلية؛ للتأكيد على حفظ حقوقهما القانونية والإنسانية، والإفراج عنهما في أقرب وقت ممكن".

واستدعت وزارة الخارجية الأردنية الثلاثاء سفير إسرائيل في عمان احتجاجاً على احتجاز إسرائيل لهذين الأردنيين اللذين تسللا عبر الحدود وطريقة تعامل السلطات الإسرائيلية مع الحادث. وطالبت الخارجية الأردنية حينها "ضرورة السماح للسفارة الأردنية في تل أبيب بزيارتهما بأسرع وقت ممكن والوقوف على وضعهما وتقديم الدعم اللازم لهما وفقا للقوانين الدولية ذات الصلة".

وكانت إسرائيل قد أعلنت في 16 أيار/مايو اعتقال أردنيين قالت إنهما اجتازا الحدود من المملكة بهدف الوصول إلى القدس وأنهما كانا يحملان سكاكين.

وشهدت المملكة تظاهرات شبه يومية تضامناً مع الفلسطينيين توازياً مع التصعيد الأخير مع إسرائيل، كان بعضها بمشاركة آلاف الشباب قرب الحدود مع الضفة الغربية المحتلة من قبل إسرائيل.

ويرتبط الأردن بمعاهدة سلام مع إسرائيل منذ عام 1994. ووصف عاهل الأردن مرات عدّة السلام مع إسرائيل بأنه "سلام بارد". واعتبر في خريف عام 2019 أن العلاقات معها "في أدنى مستوياتها على الإطلاق".