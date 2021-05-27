بلينكن يقول إنه بحث مع السيسي سجل مصر في مجال حقوق الإنسان

ذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أنه أجرى يوم الأربعاء حوارا مطولا مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان.

وقال بلينكن، متحدثا للصحفيين في عمان قادما من القاهرة، إنه أثار مع السيسي أيضا مشكلة الأمريكيين المحتجزين في مصر.

واجتمع بلينكن مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأربعاء فور وصوله إلى القاهرة التي لعبت دورا رئيسيا في التوصل إلى وقف إطلاق النار بين إسرائيل والفلسطينيين الذي يأمل في تثبيته.

استغرق الاجتماع قرابة ساعة ونصف الساعة وحضره وزير الخارجية المصري سامح شكري وعباس كامل رئيس المخابرات العامة وهو الجهاز المكلف بملف الوساطة بين الفلسطينيين وإسرائيل.

وقال بلينكن في كلمة خلال زيارة إلى القاهرة يوم الأربعاء إن الولايات المتحدة ومصر تعملان معا من أجل السماح للإسرائيليين والفلسطينيين بالعيش في سلام وأمن.

وأضاف خلال مناسبة في السفارة الأمريكية في القاهرة أن مصر شريك حقيقي وفعال في التعامل مع العنف في الآونة الأخيرة بين إسرائيل والفلسطينيين.

وغادر بلينكن القاهرة متوجهًا إلى الأردن.

سبق للرئيس الأمريكي جو بايدن أن تعهّد اتّخاذ موقف أقوى بشأن قضايا حقوق الإنسان في العالم على عكس الموقف الذي كان يعتمده سلفه دونالد ترامب الذي قيل إنّه وصف الرئيس المصري بأنه "الديكتاتور المفضّل لديه".