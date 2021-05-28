مقتل فلسطيني على أيدي القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية (وزارة فلسطينية)

أعلنت وزارة الصحة الفسلطينية الجمعة مقتل فلسطيني على أيدي القوات الإسرائيلية خلال صدامات في الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت الوزارة أنّ زكريا حمايل أصيب في صدره بطلقات نارية في بلدة بيتا جنوب نابلس خلال تظاهرة ضدّ توسيع المستوطنات في الأراضي الفلسطينية.

ورفض الجيش الإسرائيلي التعليق على الأمر في اتصال لفرانس برس. وقال صحفي في فرانس برس إنّ فلسطينيين رشقوا خلال تظاهرة رافضة لإقامة بؤر استيطانية جديدة، حجارة على جنود إسرائيليين في بلدة بيتا جنوبي الضفة الغربية في الأراضي الفلسطينية المحتلة من قبل الجيش الإسرائيلي منذ عام 1967.

والثلاثاء، قتل فلسطيني في مخيم الأمعري قرب رام الله في الضفة الغربية المحتلة، على يد قوة إسرائيلية كانت تلاحق مشتبها به.

وقتل أكثر من 25 فلسطينيا في صدامات مع الجيش الإسرائيلي في الضفة الغربية منذ 10 ايار/مايو على إثر اندلاع الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحركة حماس في قطاع غزة.

وما زال وقف لإطلاق النار سارياً منذ 21 ايار/مايو.

ويسكن حاليا نحو 475 ألف شخص في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية حيث يوجد أكثر من 2,8 مليون فلسطيني. وتعدّ المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية من وجهة نظر القانون الدولي.