"كوفيد-19" وأبرز المستجدات في المشهد الوبائي العالمي

في وقت تؤكد فيه جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية على أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد حول العالم تجاوز الـ168 مليون حالة، فإن نسب الإصابة لا زالت تتباين بين البلدان، حيث ما أن يتصدّر بلدٌ بعينه المشهدَ الوبائي لجهة معدلات الإصابة والوفيات، حتى تأتي دولةٌ أخرى لتخطف منها الصدارة..

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر قائمة الدول الأكثر تضرراً بوباء كورونا إذ بلغ عدد المصابين بالفيروس نحو 34 مليونا وعدد الوفيات جراء الإصابة أكثر من 600 ألف حالة. وتأتي الهند في المرتبة الثانية من حيث عد الإصابات إذ تجاوز حجم الإصاباتت الـ 27 مليوناً.

ونرصد في هذه المادة حجم الإصابات بـ"كورونا" لليوم الجمعة في عدد من الدول حول العالم

إصابات كوفيد-19 اليومية بالهند

ففي الهند التي شهدت "تسونامي كورونا" خلال الأسابيع الماضية، سُجل فيها اليوم 186364 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في أدنى زيادة يومية منذ 14 نيسان/أبريل الماضي، بينما سجلت 3660 وفاة.

وبلغ إجمالي الإصابات في الهند 27.56 مليون بينما وصل إجمالي الوفيات إلى 318895، بحسب بيانات وزارة الصحة التي كانت أعلنت أن حجم الإصابات في الثلث الأول من شهر أيار/مايو الجاري سجّلت أرقاما قياسية حيث تجاوزت على مدى أيام عدة 400 ألف إصابة على أساس يومي.

وكانت منظمة الصحة العالمية أكدت في وقت سابق الشهر الجاري على أن المتحور الهندي من كوفيد-19، هو أحد العوامل التي أدت إلى تفشي الفيروس بوتيرة متسارعة بالبلاد، لأنه أكثر عدوى وفتكا، ومقاومة للقاحات.

الأرجنتين تسجل ارتفاعا قياسيا في الإصابات

وفي الأرجنتين سُجلَ رقم قياسي في حالات الإصابة اليومية الجديدة بكوفيد-19 بلغ 41080 حالة يوم أمس وسط موجة ثانية من الإصابات‭‭‭ ‬‬‬جعلت البلاد واحدة من أكثر دول العالم تضررا.

وسجلت الدولة البالغ عدد سكانها 45 مليون نسمة حتى الآن إجمالي ثلاثة ملايين و663215 إصابة و76135 وفاة، وفقا للبيانات الرسمية.

وبدأت الأرجنتين يوم السبت الماضي إغلاقا صارما لمدة تسعة أيام للسيطرة على تفشي الفيروس. لكن تنفيذ برنامج التطعيم أبطأ مما وعدت به حكومة يسار الوسط التي يتزعمها الرئيس ألبرتو فرنانديز.

وتشمل تدابير الإغلاق الحالية تعليق الدراسة في المدارس وحظر التجول الليلي بينما تعمل المطاعم التي تقدم الطلبات الخارجية فقط.

المكسيك تسجل 3050 إصابة جديدة بكورونا

البيانات التي نشرتها وزارة الصحة في المكسيك أظهرت أمس أن البلاد سجلت 3050 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و429 وفاة بمرض كوفيد-19، ليرتفع بذلك إجمالي الإصابات إلى مليونين و405772 والوفيات إلى 222661.

وتقول الحكومة إن الأعداد الحقيقية للحالات أعلى بكثير على الأرجح من الأرقام المعلنة.

ألمانيا تسجل 7380 إصابة جديدة

في ألمانيا أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد ارتفع إلى ثلاثة ملايين و669870 بعد تسجيل 7380 إصابة جديدة.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 88187 بعد تسجيل 192 وفاة جديدة.

مصر تسجل 1132 إصابة جديدة بكورونا

وزارة الصحة المصرية سجّلت أمس 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا و54 وفاة، وذلك مقارنة مع 1151 إصابة و43 وفاة يوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة خالد مجاهد في بيان "إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الخميس، هو 258407 من ضمنهم 189476 حالة تم شفاؤها و14904 حالات وفاة".

"جونز هوبكنز"

وكانت جامعة "جونز هوبكنز" نشرت اليوم على موقعها الإلكتروني أن إجمالي الإصابات بـ"كورونا" وصل إلى 169 مليونًا و623 ألفًا و439 حالة، وعدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس ارتفع إلى 3 ملايين و525 ألفًا و23 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في شهر كانون الأول/ديسمبر من العام 2019.