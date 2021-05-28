تقرير: "نايكي" أنهت تعاونها مع نيمار بسبب اتهامه بالاعتداء الجنسي على موظفة

أفاد تقرير صحفي أمريكي أن شركة "نايكي" الرياضية أنهت شراكتها مع نجم كرة القدم البرازيلي نيمار دا سيلفا بعدما رفض التعاون مع تحقيق أجرته الشركة بشأن اعتداء جنسي.

وتتهم إحدى موظفات "نايكي" نيمار بالاعتداء الجنسي عليها بحسب ما أفادت به صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية. وتقول الصحيفة نقلاً عن مصادر مطلعة على الملف إن "نايكي قررت إنهاء شراكتها مع الرياضي لأنه رفض التعاون في تحقيق لتوضيح مسألة مزاعم ذات مصداقية بارتكابه مخالفات" تقدمت بها موظفة في "نايكي".

بحسب "وول ستريت جورنال" زارت العاملة نيمار في فندقه في نيويورك في 2016 للتنسيق لفعاليات ترويجية بين الشركة واللاعب، فحاول إجبارها على ممارسة الجنس الفموي معه.

وقالت متحدثة باسم لاعب باريس سان جيرمان إن نيمار سيدافع عن نفسه وهو ينكر جميع الادعاءات.

وكانت الموظفة أخبرت بعض أصدقائها وزملائها بما تعرّضت له منذ 2016 ولكنها لم ترفع شكوى رسمية إلى الشركة إلا في العام 2018 بحسب ما تقوله الصحيفة.

وفي 2019 قررت "نايكي" إجراء تحقيق في المسألة غير أن نيمار رفض التعاون.

وانتهت الشراكة بين نيمار وشركة نايكي في آب/أغسطس 2020، ولم تكشف الشركة رسمياً عن سبب إنهاء الشراكة آنذاك، ولكن نيمار الذي نفى الاتهامات بالاعتداء الجنسي قال إن "أسباباً تجارية" تقف وراء إنهاء الشراكة بين الطرفين.

وتشير "نايكي" إلى أن التحقيق الذي أجرته لا يسمح لها بالتوصل إلى خلاصات. وتنقل الصحيفة الأمريكية عن مسؤول فيها قوله "لا نملك الأدلة الكافية التي تسمح لنا بالحكم على القضية. سيكون من غير المناسب لشركة "نايكي" توجيه اتهامات من دون أدلة".

وفي 2019 تقدّمت سيدة برازيلية بشكوى لدى أحد مراكز الشرطة بولاية ساو باولو واتهمته باغتصابها بباريس، الأمر الذي نفاه اللاعب فوراً، قبل أن تُسقط الشرطة البرازيلية التهمة في وقت لاحق.

وفي مقابلة مع مجلة رياضية برازيلية في شباط/فبراير العام الحالي، قال آدام باتريك المدير المسؤول في شركة "بوما" الرياضية المنافسة، إن نيمار اختار شركته الألمانية لتكون شركته الجديدة، حتى يسير على خطا سلفه العملاق بيليه.

ويشارك نيمار مع المنتخب البرازيلي حالياً في معسكر تدريب استعداداً للعب مواجهتين في التصفيات الأمريكية الجنوبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 الذي تستضيفه قطر.