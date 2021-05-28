شاهد: اشتباكات بين فلسطينيين والقوات الإسرائيلية خلال مظاهرات ضد إقامة بؤر استيطانية في نابلس

اندلعت اشتباكات عنيفة الجمعة بين قوات الأمن الإسرائيلية وفلسطينيين عقب مظاهرة ضد سياسة الاستيطان التي تعتمدها إسرائيل في جنوب نابلس.

وقالت مصادر إعلامية إن الاشتباكات خلفت إصابة 22 فلسطينيا خلال المسيرة المنددة بالاستيطان على قمة جبل صبيح في بلدة بيتا الواقعة في جنوب نابلس. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، نقلا عن مصادر طبية أن الشرطة الإسرائيلية أطلقت الرصاص الحي والمعدني المغلف بالمطاط، وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع على المتظاهرين، ما أدى إلى إصابة عدة فلسطينيين بجروح.

وعلى هامش المظاهرة الاحتجاجية أدى العشرات من المواطنين الفلسطينيين صلاة الجمعة على جبل صبيح قبل انطلاق المظاهرة.