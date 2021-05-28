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مالي

المحكمة الدستورية في مالي تعلن العقيد غويتا رئيساً انتقالياً

بقلم:  يورونيوز
العقيد أسيمي غويتا يتحدث إلى الصحافة في وزارة الدفاع المالية في باماكو مالي.
العقيد أسيمي غويتا يتحدث إلى الصحافة في وزارة الدفاع المالية في باماكو مالي.   -   حقوق النشر  أ ف ب
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أصدرت المحكمة الدستورية في مالي الجمعة قراراً أعلنت فيه قائد الانقلاب العسكري العقيد عاصمي غويتا رئيساً للجمهورية ورئيساً للمرحلة الانتقالية المفترض أن تنتهي بإعادة السلطة إلى المدنيين، لتكتمل بذلك فصول ثاني انقلاب يشهده هذا البلد في غضون تسعة أشهر.

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وقالت المحكمة في قرارها إنّ العقيد غويتا "يمارس مهام وصلاحيات وسلطات رئيس المرحلة الانتقالية لقيادة العملية الانتقالية إلى خواتيمها"، مشيرة إلى أنّه سيحمل تالياً "لقب رئيس المرحلة الانتقالية، رئيس الدولة".