فيروس كورونا: خبير من جامعة كامبريدج يحذر من ظهور نسخ متحورة وخارقة

حذّر خبير من جامعة كامبريدج البريطانية العريقة من "عوارض غريبة" لفيروس كورونا في المستقبل، مضيفاً أن نسخاً متحورة و"خارقة" من الفيروس الذي سجّلت الإصابات بها في ووهان الصينية أوّلاً، قد تظهر قريباً.

وقال البروفيسور رافي غوبتا، وهو الخبير في علم الأحياء الدقيقة السريرية في الجامعة إن الفيروس سيحاول أن يصبح أكثر فعالية للانتقال بين البشر خصوصاً في ظلّ حصول البعض على المناعة المطلوبة مع تقدم حملات التلقيح.

ورداً على سؤال حول الاستعداد للنسخ المتحورة من الفيروس، رأى غوبتا خلال مؤتمر صحافي أن اللقاحات التي أنتجت حتى الآن "جيدة"، ولكنه أضاف أنه "يجب الاستمرار بالضغط على مصنعي اللقاحات ومصمميها لتعديلها بما يتطلب مع الحاجة".

وأشار غوبتا كذلك إلى أن الفيروس "سيقوم بأشياء غريبة" في المستقبل مضيفاً "إنها البداية فقط، حيث سيعيد تركيب نفسه وسنحصل على نسخ متحوّرة وخارقة منه".

ويقول الخبير إن الفيروس "يواجه ضغطاً كبيراً" ما سيفرض عليه التأقلم مع الواقع، وهذا الأمر بدأ بالفعل بحسب غوبتا، مع نسخ أكثر عدوى من النسخ القديمة، معطياً "النسخة الهندية" مثالاً على ذلك.