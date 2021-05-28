شاهد: بعد أربعة عقود من انقراضها .. ثعالب النهر العملاقة تعود إلى الأرجنتين

بعد أربعة عقود من اختفائها، عادت ثعالب النهر العملاقة، وتعرف أيضا باسم القضاعة أوكلاب الماء وهي ثدييات برمائية يقتصر وجودها على أمريكا الجنوبية إلى الأرجنتين.

والفضل في عودة هذه الحيوانات مجددا إلى الأرجنتين يعود إلى الإنسان الذي أوصلها في وقت سابق حيث كانت على شفا الانقراض.

ألوندرا وكوكو، من ثعالب النهر اللذين وصلا من حدائق الحيوان في أوروبا، كانا أبوين لثلاثة أشبال من هذه الحيوانات، ومن الممكن أن يصل طول الواحدة منها إلى 1.80 متر ووزنها إلى أربعين كيلوغراما.

يقول سيباستيان دي مارتينو من مؤسسة "إعادة بناء الأرجنتين"، "هؤلاء هم أول ثلاثة أشبال ولدوا على الأراضي الأرجنتينية منذ عدة عقود. ولحسن الحظ، نجوا في الأسبوع الأول من حياتهم، وتعد هذه المرحلة الأكثر أهمية، خاصة بالنسبة للأزواج ممن لم يحظوا بتربية خاصة مثل كوكو وألوندرا، نأمل أن تكون جميعها او البعض منها نجحن في البقاء على قيد الحياة".

يتواجد الوالدان والجراء في الوقت الحالي في منطقة محمية في حديقة إيبيرا الوطنية في كورينتس.

وكانت فرحة العاملين في هذا المشروع أكبر عندما علموا أن حيوان أخر من نفس الفصيلة موجود اليوم في حديقة للحيوانات في مقاطعة تشاكو، على الحدود مع الباراغواي.

ويرى بعض الخبراء، أن هناك علامة تشير إلى أن الجهود المبذولة للحفاظ على الطبيعة وعلى هذه الحيوانات ستؤتي ثمارها.