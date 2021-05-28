منظمة الصحة: الوباء لن ينتهي قبل تطعيم 70 بالمئة من سكان العالم وحملة التطعيم الأوروبية "بطيئة"

قالت منظمة الصحة العالمية إن وباء كوفيد-19 لن ينتهي قبل تطعيم نحو 70 بالمئة من سكان العالم، مضيفة أن حملة التطعيم في الاتحاد الأوروبي لا تزال "بطيئة جداً" في حوار أجراه مدير الفرع الأوروبي للمنظمة مع فرانس برس.

وعبر هانس كلوج عن "قلقه" من ظهور نسخة متحورة جديدة لكورونا تكون أشد عدوى من النسخات السابقة. وأضاف المدير أنه سُجل ارتفاع في درجة عدوى بعض النسخات المتحورة بينها "الفيروس الهندي"، مطالباً باليقظة فيما تستعد أوروبا لاستقبال الصيف.

وأكد كلوج أن المنظمة في أوروبا لاحظت أن فيروس "بي.1617" (الذي سجّل أولاً في الهند) أكثر عدوى من الفيروس "بي.117" (الذي سجل أولاً في بريطانيا)، مضيفاً أن النسخة الثانية كانت أساساً أكثر عدوى هي الأخيرة من الفيروس الذي انتشر في أوروبا في 2020.

ورأى كلوج، الذي يشغل منصبه منذ شباط/فبراير 2020، أنه من المهم جداً التسريع في عمليات التطعيم في أوروبا لوضع حدّ لهذه الجائحة التي "دامت أكثر مما كان متوقعاً"، وأشار إلى أن "السرعة أمر أساسي وهذا ما كان ينقص منطقة أوروبا في البداية".

وذكّر المدير البلجيكي بأنه عندما أعلنت منظمة الصحة فيروس كورونا "وباء عالمياً"، فضّلت بعض البلدان الأوروبية أن تتريث، وتلك كانت مضيعة "للوقت الثمين" مشدداً على أن الوقت "لا يزال يلعب ضدّ الأوروبيين.." ومطالباً بزيادة عدد اللقاحات.

وفي 53 دولة من المنطقة التي "المنطقة الأوروبية" بحسب معايير منظمة الصحة العالمية، هناك 26 بالمئة فقط من السكان ممن حصلوا على لقاحات مضادة لكوفيد-19. وفي الاتحاد الأوروبي، حصل نحو 36.6 بالمئة من السكان على جرعة واحدة بينما تلقّح 16.9 بالمئة فقط بشكل كامل بحسب إحصائيات فرانس برس.