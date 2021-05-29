الموت يسدل الستار على حياة ملكة رقص الباليه الإيطالية الأشهر كارلا فراتشي

توفيّت راقصة البالية الإيطالية، كارلا فراتشي، يوم أمس الخميس في منزلها بمدينة ميلانو عن عمر يناهز الـ84 عاماً، أمضت الراقصة الأشهر في القرن العشرين، خمسة عقودٍ من عمرها نجمة متألقة على خشبات المسارح العريقة.

وقال بيانٌ أصدرته إدارة مسرح "لا سكالا" الذي يُنسب للراقصة فراتشي: إنه بوفاتها خسر المسرح والمدينة وعالم الرقص، قامة فنية أسطورية أثّرت عميقاً في هوية ميلانو، ولعبت دوراً هاماً في إبراز ثقافة بلادها على الصعيد العالمي.

وجسدت فراتشي خلال مسيرتها الفنية أكثر من مئتي شخصية، ومُنحت في العام 1958 لقب نجمة مسرح "لا سكالا" (الدرج) الذي انضمت إليه في العام 1954.

وفي منتصف تسعينيات القرن الماضية أدارت الراقصة الراحلة فرقة البالية في "أرينا دي فيرونا"، وفي بداية الألفية الثالثة، تولت فراتشي إدارة أوبرا روما، وفي العام 2004 تم اختيارها سفيرة للنوايات الحسنة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة.