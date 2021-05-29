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سريلانكا

الهند ترسل سفنا للمساعدة في إخماد حريق على متن سفينة شحن قبالة سواحل سريلانكا

بقلم:  يورونيوز
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الدخان ينبعث من سفينة شحن نشب فيها حريق قبالة ساحل سريلانكا. 2021/05/25
الدخان ينبعث من سفينة شحن نشب فيها حريق قبالة ساحل سريلانكا. 2021/05/25   -   حقوق النشر  القوات الجوية السريلانكية/أ ب
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اندلع حريق منذ ستة أيام في سفينة شحن، تنقل حاويات محملة بمواد كيميائية قبالة سواحل سريلانكا، وقد أرسلت الهند سفنا للمساعدة في إخماد النيران إلى جانب زوارق أخرى تساعدها سفينة تابعة للبحرية السريلانكية، بعد أن تم إجلاء من كان على متن سفينة الشحن يوم الثلاثاء.

وقالت البحرية السريلانكية إن السفينة تميل على يمنها بسبب أمواج البحر وسوء الأحوال الجوية، داعية قوارب الصيد إلى الابتعاد من المنطقة التي سقطت فيها عديد الحاويات وغرقت.

وقالت السفارة الهندية في سريلانكا إن الهند نشرت ثلاث سفن وزورق قطر وطائرة للمساعدة في مكافحة التلوث، بطلب من السلطات السريلانكية. وتعتقد البحرية السريلانكية أن الحريق ناجم عن نقل مواد كيميائية على متن السفينة التي ترفع علم سنغافورة.