نهائي إنجليزي خالص لدوري أبطال أوروبا بين تشيلسي ومانشتر سيتي في بورتو

في نهائي إنجليزي خالص، يلتقي نادي مانشتر سيتي لكرة القدم مع نظيره تشيلسي في نهائي رابطة دوري أبطال أوروبا الذي يجري في مدينة بورتو البرتغالية مساء اليوم، حيث سيسعى نادي مانشستر سيتي إلى أن يكون النادي الثالث والعشرون للفوز باللقب الاول في تاريخه، بينما سيسعى تشيلسي إلى أن يحصد لقبه الثاني، بعد تسع سنوات من تتويجه الأول. وعلى مستوى مدربي الفريقين فهو لقاء العمالقة بين بيبي غارديولا وتوماس توخيل. وتدور المباراة أمام حوالي 16 ألف متفرج.