44 وفاة بـ"كوفيد-19".. أدنى حصيلة وفيات تسجّل في إيطاليا منذ 7 أشهر

سجلت إيطاليا الأحد 44 وفاة ناجمة عن كوفيد-19 أي أدنى حصيلة يومية منذ أكثر من سبعة أشهر فيما تمضي البلاد في حملة التلقيح، علماً أن الحصيلة السابقة الأضعف التي تسجل في يوم واحد تعود الى 14 تشرين الأول/اكتوبر في ايطاليا مع 43 وفاة.

إيطاليا التي كانت أول دولة في أوروبا ينتشر فيها الوباء مطلع 2020، هي أيضا بين الدول التي سجلت أعلى عدد وفيات بالفيروس مع إجمالي عدد وفيات بلغ 126 ألفا و046.

وارتفع عدد الحالات الإيجابية ب 2949 الأحد ليصل الى أكثر من 4,216 ملايين بحسب أرقام الدفاع المدني ووزارة الصحة.

في الوقت نفسه، تراجع عدد الأشخاص الذين يعانون من إصابة ناشطة ناجمة عن كورونا بحوالى 3670 ليستقر على 236,296 اي الرقم الأدنى منذ سبعة أشهر.

وأعلنت الحكومة أن حوالى 34,2 مليون جرعة لقاح أعطيت وأن 11,8 مليون شخص أي حوالى 20% من السكان، باتوا ملقحين بالكامل.

ومدد وزير الصحة روبرتو سبيرانزا الأحد منع دخول الأشخاص القادمين من الهند وبنغلادش وسريلانكا الى إيطاليا.

وهذا المنع الذي يعتبر اجراء احتياطيا لمكافحة النسخة المتحورة التي ظهرت في الهند وهي أكثر عدوى، مدد حتى 21 حزيران/يونيو كما أعلن ناطق. ولا ينطبق على المواطنين الإيطاليين.