جبل إيتنا في جزيرة صقلية الإيطالية ينفث حمما بركانية مع طلوع الفجر

أطلق جبل إيتنا في جزيرة صقلية الإيطالية حممه البركانية من الفوهة الجنوبية الشرقية، وفق المعهد الوطني للجيوفيزياء وعلم البراكين. ووصل ارتفاع تناثر الحمم البركانية إلى علو 6.5 كيلومترات فوق مستوى سطح البحر. ولم يكن لثواران البركان تأثير في عمليات مطار كاتانيا الدولي القريب.

ويعد إيتنا أحد أكبر البراكين الثلاثة الأكثر نشاطا في إيطاليا، والتي تشمل سترومبولي في صقلية وفيزوف بالقرب من نابولي. ويعد جبل إيتنا وجهة سياحية شهيرة تجذب السياح المتحمسين لرؤية تدفقات الحمم البركانية غير العادية، التي تتوهج باللون البرلتقالي تحت جنح الظلام.