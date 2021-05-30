شاهد: مراسم تبديل الحرس الرئاسي الروسي داخل قصر الكرملين

ساحة الكاتدرائية داخل قصر الكرملين بالعاصمة الروسية، موسكو، شهدت مراسم تغيير الحراسة للفوج الرئاسي، هذا العرض التقليدي الذي استؤنف بعد عام على توقفه بسبب جائحة فيروس كورونا.

مراسم تغيير الحرس الرئاسي الروسي، رافقها موسيقى من أداء أوركسترا الكرملين، وشارك في العرض هذا العام عناصر من سلاحي الفرسان والمشاة الذين أظهروا قدراً عالياً من اتقان الفروسية وحمل السلاح، وتعود بداية هذه الفعالية إلى العام 2004.