شاهد: مظاهرات عنيفة في كولومبيا والجيش ينتشر بعد سقوط قتلى

التظاهرات التي تشهدها شوارع مدينة كالي ثالث كبرى مدن كولومبيا والتي أسفرت عن سقوط عشرة قتلى على الأقل، دفعت الرئيس إيفان دوكي إلى إصدار الأوامر للجيش بالانتشار في شوارع المدينة التي تعدّ مركز الاحتجاجات العنيفة المتواصل ضد الحكومة من أكثر من أربعة أسابيع.
وتأتي هذه الاحتجاجات بعد شهر على بدء التظاهرات في كولومبيا في 28 نيسان/أبريل، ضد مشروع حكومي لزيادة الضرائب. وعلى الرّغم من أنّ الحكومة تراجعت عن مشروعها، تواصل السخط الشعبي وتحوّل إلى احتجاجات أوسع في بلد يعاني من عنف مستمرّ وصعوبات اقتصادية فاقمها تفشّي فيروس كورونا.
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