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توافد كبير على شاطئ برايتون الواقع على على الساحل الجنوبي لإنجلترا، الأحد 30 مايو 2021.

توافدت حشود كبيرة من الناس على شواطئ برايتون في المملكة المتحدة الإثنين في أحر يوم في العام حتى الآن. وبلغت درجة الحرارة 24.6 في كينلوس في اسكتلندا، أعلى مستوى حتى الآن في العام 2021، وكانت أعلى حرارة شهدتها المملكة في 30 مارس- أذار الماضي وبلغت 24.5 درجة في حدائق كيو في جنوب غرب لندن.

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من المتوقع أن تصل درجات الحرارة إلى 25 درجة في أجزاء من المملكة المتحدة في وقت لاحق من الأسبوع

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