شاهد: "كورونا" وابتكارات جديدة لبيع الأغذية في لندن.. تجارة شونا مثالا

إيلا شون، فتاة باتت معروفة لدى الكثير من العائلات في العاصمة البريطانية، حيث بدأت مع بداية انتشاء وباء كورونا، تجوب شوارع لندن بشاحنتها الصغيرة لتبيع السكّان أمام منازلهم ما تنقله من مواد غذائية، فتوفّر عليهم جهداً وتجنبهم خطر الإصابة بالفيروس داخل المتاجر الغذائية.

ويبدو أن هذه المشروع الصغير الذي أطلقته شون، يحمل آفاق النمو التي بدأت تلوح من خلال إضافتها سلعاً جديدة إلى تجارتها.