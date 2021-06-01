ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية يدعو لإنهاء الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة

قال الثلاثاء ممثل الاتحاد الأوروبي في الأراضي الفلسطينية سفين كوهن فون بورغسدورف، خلال زيارة لقطاع غزة المحاصر بضرورة إنهاء الحصار المفروض على غزة من أجل عمليات إعادة الإعمار بعد القصف الإسرائيلي الأخير الذي دمر البنى التحتية.

وأمام أنقاض برج جالا الذي كان يضم مكاتب أسوشيتد برس والجزيرة ودمرته الغارات الجوية الإسرائيلية خلال الصراع الذي استمر 11 يومًا، قال بورغسدورف "إن الحصار الإسرائيلي يجب أن ينتهي في أقرب وقت ممكن من أجل إعادة بناء غزة".

يزور مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى فلسطين سفين كون فون بورغسدورف قطاع غزة المحاصر لأول مرة منذ توقيع اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس وأشار المسؤول في حديته إلى الصحافة إلى أن الكتلة الأوروبية ستبذل قصارى جهدها لتلبية الاحتياجات الإنسانية في غزة.

وأضاف ممثل الاتحاد الأوروبي أن إعادة إعمار غزة يحتاج إلى عدة خطوات، بما في ذلك حكومة فلسطينية موحدة ورفع الحصار الإسرائيلي المستمر منذ 15 عامًا. ملفتا أن هذه الخطوات ليست شروطًا للاتحاد الأوروبي لإعادة إعمار، لكنها مسار منطقي لبدء هذه العملية".

كما أشاد فون بورغسدورف بالجهود المصرية لتمكين سكان غزة من العيش في استقرار وسلام ، حيث قادت مصر الجهود لتوطيد وقف إطلاق النار بين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية في غزة.