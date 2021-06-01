دول أوروبية تبدأ تخفيف قيود الحجر الصحي وتسمح بفتح المطاعم والمقاهي

باريسيون على شرفات المقاهي وضفاف نهر السين

بالرغم من بداية فصل ربيعي بطيء وممطر، يستمتع الباريسيون بنور الشمس ودرجات الحرارة الدافئة على شرفات المقاهي التي تعبر عن الأسلوب الباريسي المميز وعلى ضفاف نهر السين الشهير.

مطاعم روما تعود للحياة مجددا

بعد مرور أشهر من الإغلاق الذي فرضته الحكومة في إيطاليا، فتحت المطاعم والحانات أبوابها مرة أخرى أمام زبائنها فور بدء تخفيف قيود كوفيدـ19.

فقد سجلت البلاد يوم الأحد الماضي 44 حالة وفاة بوباء كورونا، وهي أقل حصيلة يومية منذ أكثر من سبعة أشهر، بينما صرحت الحكومة أن 20 في المائة من السكان قد أخذوا الجرعة الثانية من اللقاحات.

انخفاض حالات كوفيد يعيد الحركة في شوارع تركيا

أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بإنهاء خدمة تقديم الطعام في المقاهي والمطاعم في منتصف أبريل/نيسان الماضي، حيث عانت البلاد حينها من ارتفاع حاد في حالات الإصابات والوفيات الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.

وقال أردوغان إنه اعتبارا من يوم الثلاثاء 1 يونيو/حزيران، ستكون المقاهي والمطاعم قادرة على تقديم الطعام في الأماكن المغلقة من الساعة 7 صباحا إلى غاية التاسعة مساء، واستمرار خدمة الوجبات الجاهزة حتى منتصف الليل.

تخفيف بعض القيود في السويد

بدأت السويد، التي تميزت باستجابتها المعتدلة نسبيا للوباء، في تخفيف بعض قيود الإغلاق التي فرضتها سابقا ابتداء من يوم الثلاثاء 1 يونيو/حزيران بعد أن شهدت البلاد تراجعا في حالات الإصابة بفيروس كورونا وتقليل الضغط على المستشفيات خلال الأسابيع الأخيرة.

وسيتم إعادة فتح دور السينما والمسارح بحد أقصى لا يتجاوز 50 شخصا مع ضرورة احترام تدابير التباعد الاجتماعي.

وشهدت السويد أكثر من مليون حالة إصابة بكوفيدـ19 ووفاة أكثر من 14 ألف شخص، وهو عدد كبير لكنه يبقى أقل من جاراتها الأوروبية الأخرى التي فرضت عمليات الإغلاق وحظر التجول مرات عديدة وبشكل صارم جدا.