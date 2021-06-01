تسجيل أول حالة وفاة جراء مرض الفطر الأسود في الدول العربية

أعلنت السلطات الصحية العراقية عن تسجيل أول حالة وفاة بمرض الفطر الأسود النادر لتصبح أول دولة عربية تشهد وفيات جراء المرض المميت الذي انتشر مؤخراً في الهند وسط صراعها مع تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت مصر أول دولة عربية تعلن عن تسجيل حالات "قليلة العدد" من الإصابة بالمرض دون تسجيل وفيات حتى الآن.

وأكد عمار الزاملي، المتحدث باسم دائرة الصحة بمحافظة ذي قار العراقية، أن الوفاة ناتجة عن الإصابة بالفطر الأسود كما أضافت مصادر طبية بالمحافظة أنها لرجل دين تم تشخيص حالته بالصدفة بعد وفاته.

وقالت المصادر الطبية العراقية إن "وثيقة الوفاة الأولية للرجل كانت تفيد بأنه توفي جراء فطر في العين، إلا أن طبيباً مختصاً عاين الحالة ومن ثم اكتشف عن طريق الصدفة بأن الرجل توفي بسبب إصابته بالفطر الأسود".

وكانت وزارة الصحة العراقية قد نفت يوم الأحد الماضي ظهور أي إصابات بالمرض.

يقول بعض الأطباء إن الاستخدام المفرط للأدوية المعروفة باسم الستيرويدات لمكافحة فيروس كورونا يقف وراء تفشي الإصابة بالفطر الأسود.

وعادة ما يصيب هذا المرض من يعانون من ضعف في جهاز المناعة ويتسبب في إسوداد البشرة أو تغير في لون الجلد عند الأنف وضعف الرؤية أو ازدواجها وألم في الصدر وصعوبات في التنفس وسعال مصحوب بالدم.

ويؤدي هذا المرض إلى وفاة أكثر من 50 بالمائة من المصابين به في غضون أيام. وفي بعض الحالات، يقوم الجراحون بإزالة العينين والفكين العلويين لوقف انتشار العدوى.

وينتج مرض الفطر الأسود عن كائنات تُسمى العفنيات يمكن أن تدخل الجسم عن طريق التنفس أو إصابات في الجلد. والعفنيات موجودة بشكل طبيعي في التربة والمواد العضوية المتحللة، ولكن بمجرد دخولها جسم الإنسان يمكن أن تصيب الجيوب الهوائية خلف الجبهة والأنف وعظام الوجنتين وبين العينين والأسنان.

يقول بعض الأطباء إنه تم بدافع الهلع الإفراط في استخدام الستيرويدات لمكافحة كوفيد-19 مما ساعد على انتشار الفطريات السوداء.

وأكثر المعرضين للإصابة بهذا الداء هم مرضى كورونا المصابون بداء السكري وضعف جهاز المناعة. فالعديد من الأدوية المستخدمة لمحاربة فيروس كورونا تثبط جهاز المناعة في الجسم الذي يحارب عادة العدوى الفطرية.