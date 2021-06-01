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إسرائيل

شاهد: إسرائيل تكشف عن بقايا بازيليك يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام في عسقلان

بقلم:  يورونيوز
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اسرائيل تكشف النقاب عن موقع أثري عمره ألفي عام في عسقلان
اسرائيل تكشف النقاب عن موقع أثري عمره ألفي عام في عسقلان   -   حقوق النشر  AFP
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كشفت سلطة الآثار الإسرائيلية عن بقايا بازيليك يعود تاريخها إلى أكثر من 2000 عام تعود إلى عهد الملك هيرود، الملك الروماني اليهودي التوراتي الذي حكم القدس قبل ألفي عام، في مدينة عسقلان جنوب إسرائيل.

وأعلن علماء الآثار العاملون في موقع التنقيب، أن المبنى مؤلف من قاعة رئيسية محاطة بأعمدة رخامية يصل ارتفاعها إلى 13 مترًا ومزينة بالعواصم، بالإضافة إلى مسرح قديم.

وأعلنت سلطة الطبيعة والمتنزهات، الإثنين، أن هذا الاكتشاف جاء خلال أعمال التنقيب التي قامت بها سلطة الآثار الإسرائيلية كجزء من مشروع تطوير حديقة تل الوطنية في عسقلان.