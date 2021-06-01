إطلاق خط طيران مباشر بين إسرائيل والمغرب بدءا من تموز/يوليو

أفادت شركة طيران "إسراير" الإسرائيلية لوكالة فرانس برس الثلاثاء، أنه بعد ستة أشهر من تطبيع العلاقات بين الدولة العبرية والمغرب، تطلق الشركة خطا مباشرا بين تل أبيب ومراكش ابتداء من تموز/يوليو المقبل.

وقالت ناطقة باسم الشركة "الرحلة الأولى ستنطلق في 19 تموز/يوليو من تل أبيب إلى مراكش" موضحة أنه سيكون هناك خمس رحلات أسبوعيا.

وشرح جيل ستاف نائب مدير المبيعات في "إسراير" في بيان "نقدر أن الطلب سيكون مرتفعا وأن مئات الآلاف من الإسرائيليين سيرغبون في الاستفادة من هذه الرحلات المباشرة إلى المغرب".

والمغرب هو رابع دولة عربية تعلن في العام 2020 تطبيع علاقاتها مع إسرائيل، بعد الإمارات والبحرين والسودان، في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وأجريت أول رحلة تجارية مباشرة في كانون الاول/ديسمبر 2020 بين تل أبيب والرباط ووقعت اتفاقات ثنائية عقب ذلك، ركزت على إدارة المياه وإعفاء الدبلوماسيين من التأشيرات والروابط الجوية المباشرة.

وسيبلغ سعر تذكرة الذهاب والإياب إلى مراكش، العاصمة السياحية المغربية، 580 دولارا بحسب شركة "إسراير" شركة الطيران الثانية في إسرائيل.

ويعد المغرب موطنا لأكبر جالية يهودية في شمال إفريقيا مع تعداد يبلغ 3000 شخص. ويعيش حوالي 700 ألف يهودي من أصل مغربي في إسرائيل.

وكسرت اتفاقات التطبيع مع إسرائيل والتي وصفها الفلسطينيون بـ"خيانة"، الإجماع العربي على أنه لا يمكن التوصل إلى اتفاق مع الدولة العبرية بدون حل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.