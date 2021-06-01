من خلال مسرحية تروي آلام الأمهات اللواتي فقدن أطفالهن، رافقتها وقفة احتجاجية على ضوء الشموع، عبرت منظمات نسائية في العاصمة بوغوتا عن رفضها واستنكارها للعنف المفرط الذي تعرض له المتظاهرون على يد رجال الشرطة الكولومبية خلال المظاهرات التي خرجت في مختلف أنحاء البلاد قبل فترة.

وبدأ الغضب الشعبي على خلفية إصلاح ضريبي مقترح تم التراجع عنه لاحقا استجابة لضغط الشارع. لكن التظاهرات لم تتوقف وسط الغضب حيال سياسات الحكومة المرتبطة بالصحة والتعليم وعدم المساواة، إضافة إلى لجوء السلطات للقوة لقمع المحتجين.