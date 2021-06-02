كشفت صحيفة فاينانشل تايمز عن وثيقة داخلية لشركة ناستليه السويسرية تفيد أن 37 في المائة من عائدات عملاق المنتجات الغذائية مصدرها منتجات تتجاوز جودتها الغذائية سلم النقاط الأسترالي الغذائي "نوتري سكور"، بحساب 3.5 وهو يقابل التصنيف "سي" في سلّم جودة الغذاء في فرنسا، وهو تصنيف تعتبره شركة نستليه "جيدا للصحة".

ولكن 60 في المائة من المنتجات الغذائية لم تحقق هدفها، والأمر أسوأ بأكثر من 90 في المائة، بالنسبة للمشروبات والحلوى والمثلجات التي كانت جودتها الغذائية أقل من مجموع نقاط 3.5.

وتصنف بعض المنتوجات وفق منصة "أوبن فود فاكتس" كالآتي:

الشكولاته المقرمشة "كرانتش": جودة غذائية رديئة (صنف ه)

مخاريط مثلجة بشذرات النوغا: قيمة غذائية ضعيفة (صنف د)

أما بيتزا فراش آب "بويتوني" فهي تحقق نتائج أفضل إلى جانب حبوب شوكابيك المخصصة لوجبة فطور الصباح، وهما في تصنيف (ب).

وكانت شركة نستليه تفتخر في 2019 بأنها أول شركة في أوروبا تعتمد مجموع نقاط "نوتري سكور" ليشمل مجموع منتوجاتها، وأنها تعمل من أجل توفير منتوجات تساهم في تحقيق نظام غذائي متوازن.

وقد التزمت المجموعة بالفعل بتحسين منتوجاتها منذ سنوات، إذ قللت من نسبة السكر في المثلجات بنسبة ستة في المائة بين 2010 و2015، كما أن الحساء يحتوي على كميات أقل من الملح بنسبة 14 في المائة.

وتسعى الشركة اليوم إلى توفير منتوجات نباتية بديلة للحوم، ولكن مثل غيرها من الشركات، فإن ناستليه تتنازعها طلبات المستهلكين الحريصين على الصحة من جهة، ومن جهة أخرى واقع المبيعات التي تُعدّ في معظمها غير صحية.