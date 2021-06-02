غرق أكبر السفن الحربية الإيرانية في خليج عمان إثر نشوب حريق غامض على متنها

أعلنت وسائل إعلام إيرانية شبه رسمية، أن أكبر السفن الحربية الإيرانية غرقت في ميناء جاسك بعد أن شب حريق غامض على متنها ما استدعى إجلاء البحارة الذين كانوا في المكان.

وقالت وكالتا تسنيم وفارس، إن الفشل كان مصير كل محاولات إنقاذ السفينة التي تبحر تحت مسمى خرج على اسم الجزيرة التي تأوي أهم ميناء نفطي إيراني.

وقد شب الحريق عند الساعة الثانية و25 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي ودأب عمال الإطفاء على إخماد الحريق دون جدوى. ولم يعط المصدر مزيدا من التفاصيل.

وقد وقع الحادث قرب ميناء جاسك الواقع على بعد 1.270 كلم جنوب شرق العاصمة طهران وغير بعيد عن مضيق هرمز الاستراتيجي.

وقد تم تداول صور على مواقع التواصل الإيرانية تظهر البحارة وهم يلبسون سترات الإنقاذ فيما النيران كانت تلتهم السفينة الغارقة التي أشارت لها تسنيم وفارس على أنها سفينة تدريب.

وتعتبر السفينة المذكورة من القطع البحرية الإيرانية القليلة التي تتمتع بخاصية الإمداد في عرض البحر للسفن الأخرى كما يمكن لها احتواء حمولات ثقيلة وتُستعمل كمنطلق لإقلاع المروحيات.

وقد تم بناء السفينة الغارقة في بريطانيا عام 1977 ودخلت الخدمة في 1984 لدى الأسطول الإيراني عام 1984 بعد مفاوضات حثيثة تلت قيام الثورة الإسلامية بقيادة المرشد الراحل آية الله الخميني عام 1979.

هذا الحادث يأتي ليعزز قائمة من الإخفاقات التي عرفتها البحرية الإيرانية في السنوات الأخيرة، أهمها انطلاق صاروخ عن طريق الخطأ أثناء مناورات عسكرية عام 2020 ما أدى إلى إصابة إحدى السفن قرب ميناء جاشك ومقتل 19 بحارا وجرح 15 آخرين. وقبل ذلك بسنتين غرقت مدمرة تابعة للبحرية الإيرانية في بحر قزوين.