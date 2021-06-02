لاس فيغاس تشهد ليلة تاريخية بعد رفع قيود كورونا وعودة الحياة إلى المدينة التي لا تنام

أعلن حاكم ولاية نيفادا ستيف سيسولاك على تويترعن إعادة فتح اقتصاد الولاية بالكامل في الأول من حزيران/ يونيو.

واستمتع السياح بزيارة لاس فيغاس ليلة الثلاثاء.

قال كاميرون كامينيتي، وهو من ولاية أوهايو، "أشعر أنني بحالة جيدة. إنها المرة الأولى لي هنا، رأيت خمسة كمامات طوال الوقت. كان الأمر طبيعياً جداً".

وأعرب جيلبرت رودريغيز، الذي يزور مدينة سان أنطونيو بولاية تكساس، عن سعادته قائلاً: " إنه شعور رائع". "مجرد رؤية الحشود، والطاقة، والناس. كل شيء انفتح. ياله من أمر رائع."

وقد أعيد فتح أشهر كازينوهات مدينة لاس فيغاس الأمريكية بعد فترة من الإغلاق الذي فُرض للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.