تسرب للغاز المسال يسبب انفجارا وحريقا في مصفاة نفط جنوب طهران

اندلع حريق في مصفاة نفظ جنوب طهران الأربعاء في أعقاب انفجار نجم عن تسرب للغاز المسال، حسبما أعلن مسؤول خلية الأزمة في العاصمة الإيرانية للتلفزيون الرسمي.

وبعد أكثر من ساعة على اندلاع الحريق، كانت سحب الدخان الأسود وألسنة النيران تشاهد على بعد كيلومترات بحسب صحافي وكالة فرانس برس.

وقال منصور درجاتي للتلفزيون الرسمي إن "الحادثة نجمت عن تسرب في انبوب طوارئ للغاز المسال" وبأن "انفجارا تسبب في الحريق الذي اسفر عن الدخان الذي يمكن مشاهدته".

ونقل موقع التلفزيون على الانترنت عن درجاتي قوله إن النيران اشتعلت قرابة الساعة السابعة والنصف مساء بالتوقيت المحلي (15,00 ت غ) وبأنه "لحسن الحظ لم تقع وفيات في هذه المرحلة".

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية (إرنا) فإن المصفاة التي اندلعت فيها النيران تعمل منذ 1968 وهي مملوكة من شركة طهران لتكرير البترول بقدرة تبلغ 250 ألف برميل يوميا.

بحسب قناة تلغرام التابعة للتلفزيون الرسمي، استبعد متحدث باسم الشركة "أي فرضيات عن أعمال تخريب في المصفاة".

وأضاف أن "الحادثة جاءت في أعقاب مشكلة فنية ونحن في الحقيقة بصدد السيطرة على النيران".

يأتي الحريق في المصفاة بعد ساعات من إعلان البحرية الإيرانية الأربعاء غرق إحدى أكبر سفنها ويبلغ طولها أكثر من 200 متر في خليج عمان بعدما كافحت فرق الاطفاء لساعات طويلة حريقا اندلع الثلاثاء على متنها.