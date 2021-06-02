"أمازون" تدعم مشروع قانون يشرّع الماريخوانا في الولايات المتحدة

أعلنت مجموعة أمازون العملاقة في مجال التجارة الإلكترونية أنها تدعم مشروع قانون أميركي، لتشريع الماريخوانا (الحشيشة) في كل أنحاء البلاد سيفضي إلى تنظيف السجل العدلي لمدانين كثر في هذه القضايا. وشرّعت ولايات أميركية عدة المايخوانا، لكنها لا تزال محظورة على المستوى الفدرالي.

وقال ديف كلارك رئيس العمليات العالمية لأمازون في منشور على مدونة: "نأمل أن تحذو الشركات الأخرى حذونا وأن يتحرك السياسيون بسرعة لتمرير هذا القانون".

وأضاف كلارك القول: "في الماضي، على غرار أرباب عمل آخرين كثر، استبعدنا أشخاصا كثيرين من المناصب في أمازون إذا ثبت تعاطيهم الماريخوانا، لكن نظرا لتطور القوانين في ولايات مختلفة من البلاد، لن نضمّن الماريخوانا بعد الآن في برامجنا الواسعة لفحص المخدرات".

بدلا من ذلك، وكما الحال مع الكحول، سيُرغم العمال على الخضوع للاختبار فقط في حالة وقوع حادث. وتؤكد مجموعات حقوقية ومسؤولون محليون أن حظر الماريخوانا يؤثر بشكل غير متناسب في مجتمعات السود والمتحدرين من أميركا اللاتينية.

ووقّع حاكم ولاية نيويورك قانونًا في آذار/مارس يسمح بتعاطي الماريجوانا لغايات الترفيه، لتنضم إلى 14 ولاية أميركية أخرى سلكت هذا المسار.