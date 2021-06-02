هابيل، روبوت شبيه بالبشر ويطمح مطوروه أن يكون قادرًا على قراءة المشاعر البشرية ويصبح رفيقًا للأشخاص الذين يعانون من حالات مثل التوحد. ويأمل باحثون من جامعة بيزا في إيطاليا أن يصبح الروبوت هابيل يومًا ما قادرًا على تقديم مساعدة منزلية للأشخاص المصابين بالتوحد ومرض ألزهايمر. و هابيل له مظهر صبي يبلغ من العمر 12 عامًا، تم اختيار عمره وملامح وجهه وبنيته الجسدية لتحسين "الإمكانات العلائقية" للروبوت مع البشر.