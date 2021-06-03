عرض فستان زفاف الأميرة ديانا في قصر كنسينغتون

بعد 40 عاما كاملة يعود إلى الواجهة فستانُ زفاف الأميرة ديانا الذي ارتدته يوم زفافها من الأمير تشارلز، في يوليو/ تموز من العام 1981. حيث يتم عرضه في قصر كنسينغتون مقر إقامة أميرة ويلز الراحلة السابق في لندن.

وكان هذا الثوب الذي صممه وقتها ديفيد إيمانويل وزوجته السابقة إليزابيث، قد أثار اهتمامًا واسعا. وتميز بذيل مرصع بالترتر بطول 25 قدماً (7.6 متر)، غطى الممر الذي مشت عليه ديانا في كنيسة سانت بول.

وقام دوقا كامبريدج وساسكس وهما نجلا الأميرة الأميران ويليام وهاري بإعارة الفستان للمعرض، الذي كان من المقرر أن ينطلق قبل شهر من التاريخ الذي كان يفترض أن تبلغ ديانا فيه الستين من عمرها لو بقيت على قيد الحياة.

ويقول منظمو معرض "رويال ستايل إن ذي ميكنغ" إن هذا الفستان يعد "من أشهر الفساتين في تاريخ حفلات الزفاف".

وتميز هذا الفستان بمنطقتي الصدر والظهر، المغطاتين بشرائط من دانتيل كاريكماكروس العتيق.

الفستان الذي ارتدته أميرة ويلز في أوائل الثمانينات من القرن الماضي، كان يتماشى إلى حد كبير مع الموضة السائدة حينها، ويتميز بأكمامه الكبيرة المنتفخة المزينة بأقواس وكشكشة عميقة من قماش التفتا.